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Переговоры лидеров Японии и КНР могут состояться 16 ноября на саммите АТЭС

Переговоры лидеров Японии и КНР могут состояться 16 ноября на саммите АТЭС

По данным телевизионного канала NHK, переговоры между японский премьером Фумио Кисидой и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином могут состояться в Соединенных Штатах Америки на полях саммита АТЭС.

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