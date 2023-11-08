Переговоры лидеров Японии и КНР могут состояться 16 ноября на саммите АТЭС

По данным телевизионного канала NHK, переговоры между японский премьером Фумио Кисидой и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином могут состояться в Соединенных Штатах Америки на полях саммита АТЭС.
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