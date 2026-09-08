Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторяет ошибку Украины, выбирая путь евроинтеграции. Об этом заявил глава Комитета ГД по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
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