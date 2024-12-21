В Казани произошла массовая атака украинских беспилотников 

Атаки затронули жилые районы и территорию промышленного предприятия, пишет РИА «Новости». По информации пресс-службы главы Татарстана, в результате атак беспилотников произошло возгорание в нескольких жилых домах в Советском, Кировском и Приволжском районах города.
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