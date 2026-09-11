🎻 Не дипломом единым: каким должен быть настоящий музыкант? Виолончелист, преподаватель Симферопольской детской музыкальной школы №1 имени Сергея Рахманинова Петр Михайленко поделился мнением о том, кто является настоящим музыкантом.
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