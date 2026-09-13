UKMTO: неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Танкер поразили неизвестным снарядом во время прохождения Ормузского пролива. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
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