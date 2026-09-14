«Балтика» - «Зенит». Сыграет ли Андраде против своего бывшего клуба? Аргументы Семака

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не исключает, что на матч 9-го тура с «Балтикой» в стартовом составе выйдет защитник Кевин Андраде, который впервые едет в Калининград после перехода из «Балтики» в «Зенит».
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