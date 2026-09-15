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Аргументы и Факты

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Зоолог Гомыранов назвал способы защиты от «наноклещей»

Зоолог Гомыранов назвал способы защиты от «наноклещей»

Меры защиты от нимф, или «наноклещей», такие же, как и от взрослых особей, рассказал в интервью «360» зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов.

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