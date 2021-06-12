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Крейчикова о том, что навещала Новотну, когда та умирала от рака: «Я плохо справлялась с ситуацией. Родители были против, они видели, как это меня разрушало»

Чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова поделилась, что для нее значила работа с Яной Новотной, победительницей «Уимблдона»-1998 и двукратной обладательницей парного карьерного Большого шлема.

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