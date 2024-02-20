7 неочевидных ошибок, которые могут привести к пожару

Количество домашних пожаров в России по-прежнему остаётся высоким — около 390 500 случаев в год. Это вызывает серьёзное беспокойство, и поэтому компетентные органы рассказали о распространённых ошибках, которые приводят к бытовым пожарам.
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