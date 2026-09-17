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Пресса Украины обвиняет зенитчиков США в «расточительстве» ракет Patriot на БВ

Пресса Украины обвиняет зенитчиков США в «расточительстве» ракет Patriot на БВ

Зенитчики США использовали примерно 82 ракеты-перехватчика Patriot и THAAD для перехвата 20 иранских баллистических ракет во время атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании 9 сентября.

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