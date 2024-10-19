Новая беспроводная технология побила рекорды скорости передачи данных

Рекордных скоростей передачи данных достигли исследователи в Великобритании объединив различные беспроводные технологии, сообщила 18 октября платформа Techspot, ссылаясь на публикацию исследования в журнале Journal of Lightwave Technology.
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