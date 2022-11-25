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Помощь Запада разрушает экономику и энергетику Украины

Помощь Запада разрушает экономику и энергетику Украины

Украинская энергетика повторяет судьбу экономики и активно продвигается к окончательному развалу. Продолжение кризиса, как отметил политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня», обернется для Украины превращением в аналоги Сомали.

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