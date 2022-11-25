Помощь Запада разрушает экономику и энергетику Украины

Украинская энергетика повторяет судьбу экономики и активно продвигается к окончательному развалу. Продолжение кризиса, как отметил политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня», обернется для Украины превращением в аналоги Сомали.