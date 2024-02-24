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Австралия ввела санкции против российских политиков и артистов

Австралия ввела санкции против российских политиков и артистов

Под рестрикциями оказались Киркоров, Басков и Нарусова. Глава МИД Австралии Пенни Вонг объявила о введении дополнительных финансовых ограничений в отношении России и запрете на въезд в страну 55 российских граждан и 37 организаций.

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