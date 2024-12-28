Праздничный образ плюс-сайз: 7 советов стилиста, как его подобрать

Unsplash Выбор праздничного образа может стать настоящим испытанием, особенно если вы ищете модные идеи для плюс-сайз фигур — мы, к сожалению, оказывемся втиснуты в рамки порой странных представлений о том, как подобает выглядеть приличной женщине (как часто мы слышим, что слишком стары или недостаточно худы для ношения платья или другого наряда).