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"Санкции будут сняты в течение месяца". Вайнер рассказал, зачем в США приняли антироссийский закон Грэма*

"Санкции будут сняты в течение месяца". Вайнер рассказал, зачем в США приняли антироссийский закон Грэма*

Угрозы в законе об "адских санкциях больше, чем реальных возможностей. Главный смысл этой истории, один: это политический сигнал России — заканчивайте войну, и санкции будут сняты, рассказал в интервью изданию Украина.

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