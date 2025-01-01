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Нейросеть быстро нашла мужика, который поднял руку на ребенка в автобусе. Кто он?

Нейросеть быстро нашла мужика, который поднял руку на ребенка в автобусе. Кто он?

Avia.pro - СМИ Технологии против хамства В Чебоксарах произошёл вопиющий случай, когда мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поднял руку на несовершеннолетнюю девочку в автобусе маршрута №15.

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Комментарии
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рубцова галина
Или девочка того стоила  и  пассажиры  одобрили молчанием.
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10 час.
Yuriy Garutsa
Странно, Yandex GPT это как?, в помощь врагу? Все данные сохраняются то на иностранных серверах.
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2 час.
владимир трофимов
Такого тронешь и сделают виноватым.
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2 час.

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