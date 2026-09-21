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40-летний Беленов с юмором оценил свои шансы попасть в сборную: «В этот период я бы точно сыграл разок»

40-летний Беленов с юмором оценил свои шансы попасть в сборную: «В этот период я бы точно сыграл разок»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов с иронией отметил, что на фоне частой смены голкиперов в сборной России он и сам мог бы получить вызов в национальную команду.

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