В зону СВО передали машину с помощью из Балашихи

РИАМО - 27 ноя. Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и депутаты городского Совета передали гуманитарную помощь для отправки на Донбасс, которую собрали совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».
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