8 самых желанных подарков на Новый год, о которых мечтали дети 90-х

Оглавление 1. Кассетный плеер 2. Тамагочи 3. Конструктор Lego Показать ещё Что дети мечтали найти под новогодней ёлкой в лихие годы? Предпочтения современных детей резко отличаются от тех, кто вырос в бурные 90-е, когда множество семей в России испытывали финансовые трудности, а зарплаты родителей порой задерживались на 3-6 месяцев.