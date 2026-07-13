Ученые Сбера создали ИИ-технологию для предотвращения аварий в промышленности и ИТ

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод на основе искусственного интеллекта, который позволяет предотвращать аварии и нештатные ситуации в производственных и цифровых системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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