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Ученые Сбера создали ИИ-технологию для предотвращения аварий в промышленности и ИТ

Ученые Сбера создали ИИ-технологию для предотвращения аварий в промышленности и ИТ

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод на основе искусственного интеллекта, который позволяет предотвращать аварии и нештатные ситуации в производственных и цифровых системах.

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