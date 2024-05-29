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Политолог Перла: Путин с уважением относится даже к чужому закону

Политолог Перла: Путин с уважением относится даже к чужому закону

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в рамках пресс-подхода в Узбекистане о том, что на Украине, по предварительной оценке, единственной легитимной властью является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

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