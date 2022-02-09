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Яков Кедми: Британия способна пойти на провокацию, которая приведёт к открытию огня на Украине

Яков Кедми: Британия способна пойти на провокацию, которая приведёт к открытию огня на Украине

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире Iton-TV даёт оценку роли Великобритании в нагнетании обстановки вокруг Украины, называет интересантов срыва переговоров России с США и НАТО по мировым проблемам путем разжигания военного конфликта на Украине, комментирует значимость подписанных документов на переговорах советников президентов стран членов «Нормандского формата», а также рассматривает причины усиливающегося противостоянии Франции и Германии англосакскому союзу США и Великобритании в их планах по отношению к России.

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