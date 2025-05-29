Россия полностью обеспечила сервис вертолетных двигателей, включая импортозамещение

В России обеспечены все необходимые условия для обслуживания и ремонта популярных вертолетных двигателей, в том числе моделей, ранее выпускавшихся украинским предприятием «Мотор Сич», сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».
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