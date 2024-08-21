РИА Новости: расчет "Ланцетов" за полгода уничтожил 12 американских гаубиц М777

Расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" воздушно-десантных войск группировки российских войск "Днепр" в течение полугода уничтожил в Херсонской области 12 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии