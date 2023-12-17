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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» проиграла лишь раз за 12 матчей и идет 3-й в таблице АПЛ. На победу с «Брентфордом» дают высокие 2.27

«Брентфорд» примет «Астон Виллу» в 17-м туре чемпионата Англии. Гости занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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