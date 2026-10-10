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Полянский: инфраструктура Украины будет уничтожена, если Запад не угомонит Киев

Полянский: инфраструктура Украины будет уничтожена, если Запад не угомонит Киев

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский высказал мнение в Telegram-канале, что западные страны должны усмирить власти Украины, иначе от инфраструктуры страны в ближайшее время ничего не останется.

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