Полянский: инфраструктура Украины будет уничтожена, если Запад не угомонит Киев

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский высказал мнение в Telegram-канале, что западные страны должны усмирить власти Украины, иначе от инфраструктуры страны в ближайшее время ничего не останется.