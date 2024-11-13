Киев обеспокоен возможными переговорами Трампа с Россией по мирному урегулированию конфликта

По информации издания The Economist, украинские власти выражают обеспокоенность по поводу потенциального проведения переговоров между Соединенными Штатами и Россией под руководством избранного президента Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса.
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