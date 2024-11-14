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Татар-информ

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Лавров: РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, несмотря на то, что российская сторона полагает, что решение об урегулировании конфликта будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, но вначале Киеву следует аннулировать указ о запрете ведения переговоров с РФ.

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