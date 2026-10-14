Чапаевский городской суд назначил 14 лет колонии общего режима женщине, которая 2 ноября 2025 года во время бытового конфликта нанесла ножевые ранения 74-летней матери и смертельно ранила 80-летнего отца, вступившегося за супругу.
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