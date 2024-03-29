Челябинцам раскрыли, почему промышленная недвижимость подорожала в два раза

В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 промышленная недвижимость подорожала в два раза. Аренда за год поднялась с 250 рублей до 500 рублей за квадратный метр, стоимость же увеличилась с 29 тысяч до 58 тысяч рублей за квадрат.
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