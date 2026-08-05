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Царьград

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ВДНХ выпустила 300 карпов в пруды в честь 11-летия "Москвариума"

ВДНХ выпустила 300 карпов в пруды в честь 11-летия "Москвариума"

На ВДНХ в Москве в честь 11-летия "Москвариума" выпустили более 300 карпов в Каменские пруды. Акция нацелена на восстановление водного биоресурса и организована при участии специалистов ведущих экологических учреждений.

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