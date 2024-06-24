Более 80 молодых специалистов «Росэлектроники» принимают участие в форуме «Инженеры будущего»

Фото: «Росэлектроника» Более 80 молодых сотрудников холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех принимают участие в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который стартовал в Тульской области.
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