Страна и люди
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Страна и люди

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«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.

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Комментарии
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Сергей Безон
Все идёт по плану глобального сценария.
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18 час.
Алексей Сафронов
На примере этой красивой американки, даже удивляет, что демократическая западная либирастия не смогла всех поголовно лишить ума.
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15 час.
Анатолий Анатольев
Удивила, так УДИВИЛА!!!!! Умничка!
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13 час.
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