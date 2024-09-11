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Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами РФ и Китая

Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами РФ и Китая

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что правительство страны внимательно следит за командно-штабными учениями России «Океан-2024», а также за совместными действиями РФ и Китая в регионе.

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