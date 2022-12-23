В Буэнос-Айресе открыли мурал с Месси и трофеем

Первый мурал с изображением звезды Лионеля Месси, поднимающего трофей чемпионата мира по футболу, был открыт на одной из стен в столице Аргентины Буэнос-Айресе уже через четыре дня после победы команды «Альбиселесте» в финале в Катаре, сообщает AFP.