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МИД Австрии: Raiffeisen банк самостоятельно решит вопрос об уходе из России

МИД Австрии: Raiffeisen банк самостоятельно решит вопрос об уходе из России

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Raiffeisen банк должен самостоятельно принять решение вопроса ухода из России Как сообщает «РБК» со ссылкой на интервью в газете Der Standart, глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Raiffeisen сам примет решение об уходе из России.

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