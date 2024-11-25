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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Высказывания Нагучева о сомнительном качестве газона — искажение действительности»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

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