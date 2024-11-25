Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).