Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).
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