Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 19 января 🌧 В Симферополе +12 и ливни В Севастополе +11 и ливни В Евпатории +11 и ливни В Джанкое +13 и ливни В Ялте +11 и ливни В Алуште +12 и ливни В Керчи +11 и ливни В Армянске +11 и ливни В Красноперекопске +12 и ливни В Бахчисарае +11 и ливни В Феодосии +12 и ливни В Судаке +11 и дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.