ВСУ выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов

ВСУ 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса различных типов, сообщает Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики 14 февраля в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии