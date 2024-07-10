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Военные новости ★ спецоперация

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🇦🇲🇺🇸 О целях визитов делегаций из США в Армению

🇦🇲🇺🇸 О целях визитов делегаций из США в Армению На прошлой неделе Армению посетила американская двухпартийная делегация во главе с сенатором Роджером Уикером.

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