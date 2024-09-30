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Царьград

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СК предъявил бывшему депутату Григорию Шилкину обвинение в растрате

СК предъявил бывшему депутату Григорию Шилкину обвинение в растрате

Следователи предъявили экс-депутату Госдумы от партии «Новые люди» официальное обвинение в растрате.РИА Новости сообщили, что оно появилось в материалах дела.

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