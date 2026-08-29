Руки прочь от озера Онтарио!

С утра пораньше Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе, которые, наконец, ведут "Формулу смысла" вместе (Дмитрий вернулся из командировки, обещает интересный проект) посетовали, что есть песня про 3 сентября, а промыслительного произведения "Последняя пятница лета" не существует.