Грушко отверг идею моратория на атаки в Чёрном море

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что моратории и перемирия не ускорят урегулирование конфликта на Украине.
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