NASA проведет инклюзивный вебинар о двигателе RS-25 и миссиях Artemis

NASA анонсировало специальный вебинар, предназначенный для людей с нарушениями зрения. Мероприятие под названием «RS-25 Engine and the Future of Artemis Missions: An Accessible Webinar for the Blind and Low-Vision Community» состоится в пятницу, 2 октября, в 14:00 по восточному времени (21:00 мск).
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