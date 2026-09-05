NASA проведет инклюзивный вебинар о двигателе RS-25 и миссиях Artemis

NASA анонсировало специальный вебинар, предназначенный для людей с нарушениями зрения. Мероприятие под названием «RS-25 Engine and the Future of Artemis Missions: An Accessible Webinar for the Blind and Low-Vision Community» состоится в пятницу, 2 октября, в 14:00 по восточному времени (21:00 мск).