Xiaomi продала 800 000 автомобилей

Компания достигла нового рекорда примерно за 29 месяцев после начала поставок Совокупные поставки автомобилей Xiaomi превысили 800 000 машин.
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