Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области после атаки дронов ВСУ

В Херсонской области погибли четыре мирных жителя в результате атаки вражеских БПЛА.Четыре мирных жителя из села Чербурда Херсонской области погибли в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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