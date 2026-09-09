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The Eurasia Daily news agency

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The main power engineer of Crimea was removed: not for blackouts, but for a fee for everything

The main power engineer of Crimea was removed: not for blackouts, but for a fee for everything

In Crimea, the director of Krymenergo was fired — the main distribution company of the peninsula, which continues to live in conditions of power outages after the Ukrainian Armed Forces attacks on power plants and substations.

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