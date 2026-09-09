The main power engineer of Crimea was removed: not for blackouts, but for a fee for everything

In Crimea, the director of Krymenergo was fired — the main distribution company of the peninsula, which continues to live in conditions of power outages after the Ukrainian Armed Forces attacks on power plants and substations.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым