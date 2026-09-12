Глава Anthropic призывает замедлить развитие ИИ из-за риска захвата интернета

Глава компании Anthropic Дарио Амодеи выступил с предупреждением о потенциальной угрозе захвата интернета «роем ИИ» и предложил трехэтапную стратегию для замедления темпов развития искусственного интеллекта (ИИ) с целью решения проблем контроля над ним.