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Тульские новости

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Иваново: управляющей «Мисти»-парком запретили общение с потерпевшими

Иваново: управляющей «Мисти»-парком запретили общение с потерпевшими

Управляющую парком, где погиб ребёнок, обязали не общаться с потерпевшей стороной и соблюдать домашний арест с 22:00 до 7:00 на два месяца.

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