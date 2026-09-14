Иваново: управляющей «Мисти»-парком запретили общение с потерпевшими

Управляющую парком, где погиб ребёнок, обязали не общаться с потерпевшей стороной и соблюдать домашний арест с 22:00 до 7:00 на два месяца.
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