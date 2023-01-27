Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО

Писатель Захар/Евгений Прилепин (сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", основатель движения и гвардии Захара Прилепина, президент Благотворительного фонда Захара Прилепина, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, сопредседатель общественного движения "Культурный фронт России", соорганизатор Русского художественного союза, член президиума ассоциации "Общество русской словесности, ведущий авторской телепрограммы "Уроки русского" на НТВ, шеф-редактор интернет-издания "Свободная пресса", владелец и главный редактор интернет-издания "Ваши новости", экс-советник главы ДНР и бывший заместитель командира по работе с личным составом разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ВС ДНР, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, премии Минобороны в области культуры и искусства, Всероссийской литературной премии им.